كأس إفريقيا للاواسط - المنتخب التونسي يواجه نظيره المغربي في الدور ربع النهائي

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يواجه المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم نظيره المغربي يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء بمدينة نواذيبو الموريتانية في اطار الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم تحت 20 عاما.وكان المنتخب التونسي تاهل الى دور الثمانية بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة بينما تحصل المنتخب المغربي على المركز الاول للمجموعة الثالثة بمجموع 7 نقاط من انتصارين وتعادل.وفاز المنتخب المغربي يوم الاثنين على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في نواكشوط ضمن الجولة الثالثة والاخيرة للدور الاول لينتزع الصدارة مستفيدا في نفس الوقت من خسارة منتخب غانا امام منتخب غامبيا 1-2.وعاد المركز الثاني لمنتخب غامبيا ب4 نقاط بينما احرز منتخب غانا المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط فيما حل منتخب تنزانيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.س 17 - الكاميرون - غاناس 20 - بوركينا فاسو - اوغنداس 17 - تونس - المغربس 20 - جمهورية افريقيا الوسطى - غامبيا