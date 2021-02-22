تطاوين : اقرار اضراب عام بثلاثة ايام وتواصل الاعتصامات بسبب عدم تتنفيذ بنود اتفاق الكامور 2

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قررت تنسيقية اعتصام الكامور عقب اجتماع عقدته مساء االيوم الاثنين بمقر ولاية تطاوين مع الوفد الجهوي المفاوض والذي خصص لمتابعة سير تنفيذ اتفاق الكامور 2 خوض اضراب عام ينطلق يوم الاربعاء القادم ويتواصل ثلاثة ايام وذلك باستثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز ومواصلة الاعتصامات في الخيام والطرقات الرئيسية في المدن والعمادات وذلك في خطوة تصعيدية امام عدم التزام الحكومة بانجاز مختلف بنود الاتفاق الممضى مع الوفد الحكومي والتي اقرها رئيس الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي في اجالها المحددة.وعبر عضو تنسيقية اعتصام الكامور والوفد الجهوي المفاوض عن فقدانهم الثقة في جميع الحكومات المتعاقبة وعدم فهمهم لسياسة التسويف والعراقيل الادارية والاجراءات المجحفة في حق الجهة وابنائها والتي حالت دون وفاء الحكومة لتعهداتها وتنفيذها في الاجال المحددة في نص الاتفاق.وقال بوحواش "ان جلسة اليوم كانت كسابقاتها دون نتائج مما جعل التنسيقية في ظل ما تعيشه بلادنا من اوضاع سياسية واقتصادية عرضة للنقد نتيجة تجاوز كل المواعيد المحددة في الاتفاق" داعيا رئيس الحكومة الى التعجيل بتنفيذ الاتفاق حتى لا يضطر شباب الجهة الى مزيد التصعيد والى الانطلاق في تنفيذ برامج التشغيل والتنمية من خلال تجسيم مختلف القرارات الخاصة بالانتدابات وصرف القروض ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك معتبرا ان مطالب شباب تطاوين مشروعة يكفلها الدستور والقانون.