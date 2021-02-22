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هبوب رياح قوية جدا بالجنوب الغربي وانخفاض الرؤية الافقية دون 1000 متر

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 19:45 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، ان الوضع الجوي في تونس ملائم هذه الليلة وغدا الثلاثاء لهبوب رياح قوية الى قوية جدا بمناطق الجنوب الغربي ستؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية الى ما دون 1000 متر ببعض ولايات الجنوب.

وبين المعهد في نشرة متابعه للوضع الجوي اصدرها ، مساء الاثنين، ان سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و80 كلم / س وتكون مثيرة للرمال والاتربة.


واكد ان هذه الوضعية ستساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى ما دون 100 كلم بولايات قفصة وتوز وقلبي

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