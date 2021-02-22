بنزرت: إنجاز 11 مليون دينار من الاستثمارات في مجال التطهير (تقرير)

وات -

بلغت التّكلفة الماليّة للمشاريع المنجزة في قطاع التطهير بولاية بنزرت خلال المخطط الخماسي 2016-2020، ما يناهز الـ11 مليون دينار، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتطهير ببنزرت.وأوضح التقرير، الذي تلقت (وات) نسخة منه، ان من بين تلك المشاريع، تأهيل 3 محطات ضخ، وربط 3 أحیاء شعبیّة، هي كل من بئر معیشیش، وسیدي علي بالعالیة، وحي بني علية بمنزل بورقیبة بشبكة التطهير، وربط حي منزل اسماعیل ببنزرت الجنوبية بشبكة تصرف المياه المستعملة، وتجدید تجهیزات محطة التطهیر بمنزل بورقیبة، وتجدید 8 محطات ضخ، وربط وإنجاز توسعات بطول 4 كلم، فضلا عن تجدید 5.2 كلم من الشبكات بالجهة، وإنجاز صفقتين إطاريتين لتجديد وتوسعة عدد من الشبكات.وبيّنت المعطيات الواردة في التقرير ذاته، أنه يجري العمل على تواصل إنجاز 4 مشاريع هامة في ذات القطاع، من أبرزها تجدید 15 كلم من القنوات مختلفة الاحجام بـ6 بلدیات في إطار برنامج الإجراءات المستعجلة المنجزة من قبل السلط الجهوية، في إطار مشروع تطهير منطقة بحيرة بنزرت وذلك بكلفة مالية تقدر بـ10 ملیون دینار، وبنسبة تقدّم ناهزت الـ55 في المائة، وتجدید تجهیزات 3 محطات ضخ برفراف، وتجدید تجهیزات محطة التطهير بعوسجة بكلفة 2.74 ملیون دینار، وتجدید قنوات التطهیر بمدینة عوسجة.وفي سياق متصل، أشار المدير الجهوي للتطهير، حمادي القبطني، في تصريح لـ(وات)، إلى أن الدیوان الوطني للتطهیر یتدخل حالیا بــ12 بلدیة من جملة 17 بلدیة بولایة بنزرت و5 تجمعات ریفیّة، كما تتمثل المنشآت التي یستغلها الدیوان الوطني للتطهیر بالجهة في 900 كلم من الشبكات، و67 محطة ضخ ، و4 محطات تطهیر.