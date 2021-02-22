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تونس.. الخاسر الأكبر‎

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 09:03 قراءة: 1 د, 19 ث
كتبه / توفيق زعفوري...


بين خصومة ألفة الحامدي ، الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية المنكوبة، المعينة منذ أيام ،و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، نور الدين الطبوبي على خلفية المناكفات الأخيرة، عنوانها عدم الكفاءة، تبقى تونس الخاسر الأكبر..


بين تعنت الرئيس قيس سعيد، و إصراره الظاهري على تطبيق نصوص الدستور بحذافيرها، و رئيس الحكومة الذي إختاره بنفسه و التمسك هو أيضا بصلاحيات يقول أنه منحها له الدستور و ليس الرئيس، و تدخل رئيس البرلمان من جهة أخرى، و رسالته الأخيرة الداعية إلى الحوار من جهة و من جهة أخرى دعوة انصاره إلى النزول إلى الشارع تجييشا و تنديدا بالوضع المسدود المتأزم، تبقى تونس الخاسر الأكبر..

بين مناكفات الأحزاب و شتائم النواب و مديونية فاقت ال 110٪ من الناتج الداخلي الخام، و نسبو بطالة تقترب من ال18٪ و انهيار اقتصادي ظاهر و أزمة صحية خانقة، تبقى تونس الخاسر الأكبر...

بين متمترس في قرطاج و متحصن بالقصبة و مهدد بسحب الثقة في باردو، تبقى تونس الخاسر الأكبر...

بين من ينوي الإصلاح فيعرضوا عنه لانه ليس من آل البيت و لا أحد رضي عنه، و من يستنزف طاقات البلاد و العباد و لوبيات تتحكم في مصائر التونسيين و تتخذهم وقودا وقت الحاجة الإنتخابية و قطيعا صالحا للصراخ في الشوارع، تبقى تونس الخاسر الأكبر..
بين طاقات متجددة تنجح في الخارج، و أخرى تُدفع إلى الهروب من البيت و ركوب الأهوال، و طبقة متمسكة بامتيازات البيليك المتوارثة بالعادة و العرف، لا بالقانون، تبقى تونس الخاسر الأكبر..

بين وضع يزداد تأزما و حوار غائب أو مغيّب و أحرار مازالوا لم يقلبوا الطاولة و يُسقطوا السقف على الجميع و الثورة على كل شيء، حتى ذلك الحين تبقى تونس الخاسر الأكبر...

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