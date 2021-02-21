توزر: تظاهرات تحسيسية للعموم للتوقي من فيروس كورونا

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توجهت مجموعة من مؤسسات الشباب في ولاية توزر، اليوم الاحد، بأنشطتها الى العموم سواء في الساحات العامة أو من خلال أنشطة رياضية جمعت خلالها بين الجانب الترفيهي وبين جانب التحسيس حول طرق الوقاية من جائحة كورونا.وتحت شعار "لا للتراخي يهديك كمل احمي روحك ومنع العزاز عليك" نظمت دار الشباب بتوزر حملة تحسيسية في السوق المركزية وبوسط مدينة توزر للوقاية من الفيروس، وذلك على الرغم من تسجيل تراجع في الوفيات وفي عدد الإصابات، وفق سامية جبس أستاذ تنشيط شبابي بهذه المؤسسة.وتم حث المواطنين، في هذه الحملة، على لبس الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة، والحرص على نظافة اليدين باستعمال السائل الكحولي المعقم، أو غسلها دوريا، وتولى عدد من الشباب توزيع كمامات مجانية، ومجموعة من المطويات والملصقات المتضمنة لنصائح وقائية.ونظمت دار الشباب المتنقلة 2 بتوزر تظاهرة تنشيطية رياضية حملت شعار "بالدراجة الهوائية تتفرهد وتحمي العزاز عليك" وذلك للتحسيس بأهمية الوقاية من فيروس كورونا، وضرورة إخراج الشباب من عزلته عبر عدد من الانشطة الترفيهية، وفق سامي حمادي مدير دار الشباب المتنقلة.وتمثل النشاط في خرجة ترفيهية بالدراجات الهوائية من منطقة بوهلال وصولا الى أحد الفضاءات الترفيهية بمدينة دقاش، رافقتها دعوات الى الالتزام بحمل الكمامة، كما يهدف هذا النشاط الى دعم المسلك الصحي السياحي في مدينة دقاش الذي يمر عبر الواحة القديمة.