"اليونسيف" توفر كميات من مواد التنظيف ومستلزماتها لكافة المؤسسات التربوية التونسية (مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية)

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وفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" كميات من مواد التنظيف ومستلزماتها لكافة المؤسسات التربوية التونسية البالغ عددها 6102 مؤسسة ،وذلك في إطار شراكة بينها وبين وزارة التربية، وفق ما أفاد به اليوم الأحد، مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازيوأضاف محمد المكرازي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عملية توزيع مواد التنظيف ومستلزماتها التي انطلقتمنذ 29 جانفي الفارط، تتواصل الى حدود أواخر فيفري لتمتيع كل مؤسسة تربوية بكمية من مواد التنظيف ومستلزماتها تعادلقيمتها 400 دينارولفت الى أن هذه المساعدات من شأنها أن تعاضد مجهودات الوزارة في توفير مستلزمات التنظيف و التعقيم لفائدة المؤسسات التربوية خاصة و أن حاجتها إليها تزايدت مع تفشي جائحة كوفيد 19 ، مذكرا بأن الوزارة تخصص اعتمادات مالية قدرها 6 مليون دينار لتوفير مستلزمات التنظيف والتعقيم لكافة مندوبياتها الجهوية