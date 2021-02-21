"اليونسيف" توفر كميات من مواد التنظيف ومستلزماتها لكافة المؤسسات التربوية التونسية (مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية)

وات - وفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" كميات من مواد التنظيف ومستلزماتها لكافة المؤسسات التربوية التونسية البالغ عددها 6102 مؤسسة ،وذلك في إطار شراكة بينها وبين وزارة التربية، وفق ما أفاد به اليوم الأحد، مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي
وأضاف محمد المكرازي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عملية توزيع مواد التنظيف ومستلزماتها التي انطلقت
منذ 29 جانفي الفارط، تتواصل الى حدود أواخر فيفري لتمتيع كل مؤسسة تربوية بكمية من مواد التنظيف ومستلزماتها تعادل
قيمتها 400 دينار
ولفت الى أن هذه المساعدات من شأنها أن تعاضد مجهودات الوزارة في توفير مستلزمات التنظيف و التعقيم لفائدة المؤسسات التربوية خاصة و أن حاجتها إليها تزايدت مع تفشي جائحة كوفيد 19 ، مذكرا بأن الوزارة تخصص اعتمادات مالية قدرها 6 مليون دينار لتوفير مستلزمات التنظيف والتعقيم لكافة مندوبياتها الجهوية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف محمد المكرازي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عملية توزيع مواد التنظيف ومستلزماتها التي انطلقت
منذ 29 جانفي الفارط، تتواصل الى حدود أواخر فيفري لتمتيع كل مؤسسة تربوية بكمية من مواد التنظيف ومستلزماتها تعادل
قيمتها 400 دينار
ولفت الى أن هذه المساعدات من شأنها أن تعاضد مجهودات الوزارة في توفير مستلزمات التنظيف و التعقيم لفائدة المؤسسات التربوية خاصة و أن حاجتها إليها تزايدت مع تفشي جائحة كوفيد 19 ، مذكرا بأن الوزارة تخصص اعتمادات مالية قدرها 6 مليون دينار لتوفير مستلزمات التنظيف والتعقيم لكافة مندوبياتها الجهوية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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