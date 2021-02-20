الكاف: وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بمنطقة ملاق بالكاف

وات -

توفي عشية يوم السبت شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة في حادث مروري تمثل في انقلاب سيارة خفيفه وسقوطها في واد من مسافة مرتفعة.وكان على متنها خمسة أشخاص بعضهم من الطلبة بمؤسسات جامعيه بمدينة الكاف كانوا يقومون بفسحة وذلك على مستوى منطقة داموس القنارية بمعتمدية نبر بولاية الكاف، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بالكاف لمراسل "وات" بالجهة.وأوضح المصدر ذاته أن الحادث جد عشية اليوم بمنطقة داموس القنارية قرب سد ملاق دون ذكر اسباب الحادث مشيرا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما اكد المصدر ذاته أن العربة كان على متنها فتيان و فتيات من الطلبة بالمركب الجامعي ببوليفة بالكاف، قائلا إنهم كانوا يقومون بجولة عادية بالمنطقة قبل سقوط السيارة في واد بعد سلسلة من الانقلابات على حد تعبيره.