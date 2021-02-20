بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة السابعة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31
النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-24
1 - النجم الساحلي 7 4
2- بعث بني خيار 6 4
3- اولمبيك سليمان 5 6
4- سبورتينغ المكنين 3 4
5- الملعب التونسي 3 6
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18
الاحد 21 فيفري
نادي قصور الساف - النجم الرادسي
1- الترجي الرياضي 8 4
2- شبيبة الشيحية 5 4
3- نادي قصور الساف 5 3
4- هلال مساكن 4 6
5- النجم الرادسي 0 5
المجموعة الثالثة
النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21
جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-23
1- النادي الافريقي 8 4
2- جمعية الحمامات 8 5
3- نادي كرة اليد بجمال 7 4
4- جندوبة الرياضية 2 6
5- النادي البنزرتي 1 6
المجموعة الرابعة
مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21
نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)
1- مكارم المهدية 10 6
2- نسر طبلبة 8 4
3- نادي ساقية الزيت 8 4
4- اتحاد صيادة 4 5
5- اتحاد منزل تميم 1 6
6- سهم منزل حر -1 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31
النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-24
1 - النجم الساحلي 7 4
2- بعث بني خيار 6 4
3- اولمبيك سليمان 5 6
4- سبورتينغ المكنين 3 4
5- الملعب التونسي 3 6
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18
الاحد 21 فيفري
نادي قصور الساف - النجم الرادسي
1- الترجي الرياضي 8 4
2- شبيبة الشيحية 5 4
3- نادي قصور الساف 5 3
4- هلال مساكن 4 6
5- النجم الرادسي 0 5
المجموعة الثالثة
النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21
جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-23
1- النادي الافريقي 8 4
2- جمعية الحمامات 8 5
3- نادي كرة اليد بجمال 7 4
4- جندوبة الرياضية 2 6
5- النادي البنزرتي 1 6
المجموعة الرابعة
مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21
نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)
1- مكارم المهدية 10 6
2- نسر طبلبة 8 4
3- نادي ساقية الزيت 8 4
4- اتحاد صيادة 4 5
5- اتحاد منزل تميم 1 6
6- سهم منزل حر -1 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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