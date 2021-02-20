بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة السابعة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-241 - النجم الساحلي 7 42- بعث بني خيار 6 43- اولمبيك سليمان 5 64- سبورتينغ المكنين 3 45- الملعب التونسي 3 6الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18نادي قصور الساف - النجم الرادسي1- الترجي الرياضي 8 42- شبيبة الشيحية 5 43- نادي قصور الساف 5 34- هلال مساكن 4 65- النجم الرادسي 0 5النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-231- النادي الافريقي 8 42- جمعية الحمامات 8 53- نادي كرة اليد بجمال 7 44- جندوبة الرياضية 2 65- النادي البنزرتي 1 6مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)1- مكارم المهدية 10 62- نسر طبلبة 8 43- نادي ساقية الزيت 8 44- اتحاد صيادة 4 55- اتحاد منزل تميم 1 66- سهم منزل حر -1 7