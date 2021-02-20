الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 20 فيفري 2021

وات -

جندوبة : تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع نتائج تحاليل 82 عيّنة

أفرزت نتائج تحاليل العينات المرفوعة للتقصي حول فيروس "كورونا"، والتي شملت يوم 18 فيفري الجاري، 82 شخصا أصيلي عدد من مناطق ولاية جندوبة، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس.وتوزّعت الإصابات الجديدة، الى 08 إصابات بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، و03 إصابات بمعتمدية بوسالم، و03 إصابات بمعتمدية فرنانة، وإصابة واحدة (01) بمعتمدية عين دراهم، وذلك حسب ما جاء في التقرير اليومي المحين المتعلق بالوضع الوبائي بالجهة والصادر، صباح اليوم السبت، عن الإدارة الجهوية للصحة.وقد ارتفع بذلك، اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة، الى 2581 إصابة، تعافى منها الى حد تاريخ 18 من الشهر الجاري، 2421 مصابا، وتوفي 69 شخصا، فيما لازال يقيم بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات الجهة، 14 مصابا، الى جانب مريضين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، حالتهما خطرة.