توزر: بلدية توزر تُعدّ تصورا لمشروع تهيئة المنتزه الحضري "راس العين" بكلفة 400ر1 مليون دينار

وات -

أعدّت بلدية توزر، مقترحا لتهيئة المنتزه الحضري "راس العين"، مع تصور حول المكونات التي ستتم اضافتها بعد تضرر هذا المنتزه وهتراء عدد من مكوناته في السنوات الأخيرة بسبب ضعف إمكانيات البلدية.وبحسب ما أفادت به (وات)، نائب أول لرئيس البلدية، وسيلة الهادفي، تقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بحوالي 400ر1 مليون دينار، سيقع توفيرها من قبل البلدية والمجلس الجهوي، علاوة على تعهد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتوفير مبلغ 250 ألف دينار عن طريق البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة.وسيوفر المجلس الجهوي لولاية توزر، من جانبه، مبلغ 50 ألف دينار، للقيام ببعض أشغال التهيئة التي من المنتظر أن تنطلق قريبا، فيما تسعى بلدية توزر الى توفير المبلغ المتبقي عن طريق صندوق القروض والجماعات المحلية، وبعض الجهات المانحة الأخرى، وفق ما ذكرته ذات المصدر.وكانت البلدية قد تدخلت في وقت سابق منذ أكثر من سنة، وذلك بدعم من المجلس الجهوي، بتركيز الانارة العمومية والترصيف والتعبيد، فيما يتضمن التصور الجديد لمشروع التهيئة على مكونات عدة تجعل من المنتزه الحضري "راس العين" أو "هيكل الحب"، كما أسمته البلدية منذ سنوات، متنفسا لأهلي ومتساكني الجهة.وينتظر أن يتضمن هذا المنتزه، وحدات لألعاب الأطفال، وكراسي للجلوس، وأماكن للتنشيط السياحي بواسطة الدراجات الرباعية، ومتحف يضم صورا قديمة حول مدينة توزر، وفضاء لعرض منتوجات الصناعات التقليدية، ومقهى، الى جانب إعادة تشجير المنتزه وإحداث بعض المساحات الخضراء داخله، بعد تضرر عمليات التشجير السابقة، نظرا لغياب التعهد وعمليات السقي.