الرابطة 1 - فوز الاولمبي الباجي على النادي الصفاقسي 1-0

وات - فاز الاولمبي الباجي على النادي الصفاقسي 1-0 في اللقاء الذي دار بينهما اليوم بباجة لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل مراد الهذلي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
ورفع الاولمبي الباجي بفضل هذا الفوز الرابع في الموسم رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن فيما بقي النادي الصفاقسي، الذي مني اليوم بهزيمته الثانية، في المركز الثالث ب24 نقطة من 12 مباراة.
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وسجل مراد الهذلي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
ورفع الاولمبي الباجي بفضل هذا الفوز الرابع في الموسم رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن فيما بقي النادي الصفاقسي، الذي مني اليوم بهزيمته الثانية، في المركز الثالث ب24 نقطة من 12 مباراة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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