انتخابات النادي الافريقي - 2540 منخرطا وقائمة وحيدة مترشحة برئاسة يوسف العلمي

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اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم ان العدد النهائي لبطاقات الانخراط في جمعية النادي الافريقي للموسم الرياضي 2020-2021 هو 2540 منخرطا مشيرة الى انه سيتم تسليم بطاقات الانخراط، التي تخول لاصاحابها المشاركة في العملية الانتخابية، بداية من اليوم الثلاثاء الى غاية الجمعة المقبل .وستقام الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي يوم الاحد القادم علما وان القانون الاساسي للنادي ينص في صورة عدم توفر النصاب القانوني (50 بالمائة +1) على تاجيل الجلسة العامة الانتخابية الى موعد يقع تحديده لاحقا على ان لا يتجاوز 15 يوما.ويذكر ان قائمة وحيدة برئاسة يوسف العلمي ترشحت لانتخابات النادي الافريقي.وضمت هذه القائمة علاوة على يوسف العلمي (رئيس الهيئة المديرة) كلا من محمد المهدي الغربي (نائب رئيس الهيئة المديرة) وحامد الحاج مبارك ومحمد رشيد الزمرلي ومحمد مصطفى نابولتان وعلي علولو وسامي القاضي وشهاب الغزواني (اعضاء).