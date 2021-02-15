القصرين : إصابة طفلة في انفجار لغم أرضي بسفح جبل سمامة

وات -

أسفر انفجار لغم أرضي بسفح جبل سمامة على مستوى منطقة" اولاد عباس" في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ، ظهر اليوم الإثنين ، عن اصابة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة باصابات متوسطة الخطورة على مستوى الساقين و الوجه .وقد تم نقلها الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة ، ووصفت مصادر طبية في تصريح لــ( وات) حالتها الصحية بالمستقرة .ومن جهته أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريح لــ( وات ) أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في هذه الحادثة لدى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة لمزيد التحرّي في ملابساتها علما بأن الطفلة المصابة تحوّلت رفقة والدتها لفسح جبل سمامة لجمع الإكليل وفق تصريحات متطابقة لعدد من أقاربها.