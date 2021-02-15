بنزرت: تأجيل الإضراب العام في الجهة المبرمج يوم 17 فيفري الى يوم 09 مارس المقبل

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قرّر المكتب التتفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت تأجيل الإضراب العام المبرمج بولاية بنزرت يوم 17فيفري الجاري الى موعد 09مارس المقبل ، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية الموسعة للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت محمد قويدر وحضور كامل اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وممثّلي عدد من المنظمات الوطنية وممثّل وزير الشؤون الاجتماعية والفريق الحكومي المكلف بالاوضاع التنموية والاجتماعية بالجهات محمد المنصوري وثلة من ممثلي الادارات الجهوية العمومية ورئيسة مصلحة المصالحة بقسم المصالحة بتفقدية الشغل ملوكة مبروك بالطيب .وتمّت خلال الاجتماع الإشارة برمجة جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة يوم 24 فيفري المقبل بحضور وفد جهوي عن ولاية بنزرت للتداول في مجمل المطالب والنقاط المطروحة في برقية الاضراب وغيرها من المطالب ، بالتوازي مع الاتفاق خلال الجلسة الصلحية على تشكيل فريق عمل يضمّ كلا من الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي النسيج المجتمعي والمتظماتي والادارة الجهوية للتنمية ببنزرت بمعاضدة بقية الادارات الجهوية لاعداد تقارير قطاعية تستعرض تخصّ الواقع والافاق لكل قطاع بالجهة على حدة وتحديد للاولويات الضرورية اللازمة لعرضها إمّا في إطار مجلس وزاري جهوي خاص بالولاية او أمام الفريق الحكومي المكلف من قبل رئاسة الحكومة .يشار إلى أن محضر الجلسة الصلحية تم فيه تضمين مختلف مقترحات ومطالب الحضور من اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وبقية النسيج المنظماتي المعاضد الى جانب عرض مفصّل لاخر المستجدات بالنسبة لتقدّم إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والكبرى بالجهة.