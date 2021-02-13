فوز النادي النادي الصفاقسي على كيغالي االرواندي 4 مقابل 1

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قطع النادي الصفاقسي خطوة هامة للتاهل الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما فاز اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي " ا- س كيغالي" الرواندي بنتيجة 4 مقابل 1 في ذهاب الدور 16 مكرر من مسابقة كاس الاتحاد .وسجل اهداف النادي لصفاقسي كل من فراس شواط د8 واحمد عمار د55 ومحمد صولة د72 و90د فيما جاء الهدف الوحيد لفريق كيغالي عن طريق نور الزمان الزموري ضد مرماه د62 ويتبارى الفريقان ايابا بعد اسبوع في كيغالي من اجل التاهل الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد.