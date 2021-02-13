فوز النادي النادي الصفاقسي على كيغالي االرواندي 4 مقابل 1

وات - قطع النادي الصفاقسي خطوة هامة للتاهل الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما فاز اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي " ا- س كيغالي" الرواندي بنتيجة 4 مقابل 1 في ذهاب الدور 16 مكرر من مسابقة كاس الاتحاد .
وسجل اهداف النادي لصفاقسي كل من فراس شواط د8 واحمد عمار د55 ومحمد صولة د72 و90د فيما جاء الهدف الوحيد لفريق كيغالي عن طريق نور الزمان الزموري ضد مرماه د62 ويتبارى الفريقان ايابا بعد اسبوع في كيغالي من اجل التاهل الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد.
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وسجل اهداف النادي لصفاقسي كل من فراس شواط د8 واحمد عمار د55 ومحمد صولة د72 و90د فيما جاء الهدف الوحيد لفريق كيغالي عن طريق نور الزمان الزموري ضد مرماه د62 ويتبارى الفريقان ايابا بعد اسبوع في كيغالي من اجل التاهل الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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