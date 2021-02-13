تونس تدين "الاعتداءات الخطيرة" على السعودية

وات -

أدانت تونس بشدة ما وصفته بـ"الاعتداءات الخطيرة"، التي قالت إنها "تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية بالمملكة الشقيقة"، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت.وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر للسعودية في مجابهة مثل هذه "الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة"، وفق ذات البيان.وذكّرت الخارجية بأن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى "اعتداءات" متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار "أبها" الدولي منذ أيام.