تونس تدين "الاعتداءات الخطيرة" على السعودية

وات - أدانت تونس بشدة ما وصفته بـ"الاعتداءات الخطيرة"، التي قالت إنها "تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية بالمملكة الشقيقة"، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر للسعودية في مجابهة مثل هذه "الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة"، وفق ذات البيان.
وذكّرت الخارجية بأن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى "اعتداءات" متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار "أبها" الدولي منذ أيام.
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وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر للسعودية في مجابهة مثل هذه "الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة"، وفق ذات البيان.
وذكّرت الخارجية بأن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى "اعتداءات" متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار "أبها" الدولي منذ أيام.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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