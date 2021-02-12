تتويج 9 حرفيين في اطار مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020

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تمّ تتويج 09 حرفيين في إطار مسابقات الابتكار في الصناعات التقليديّة لسنة 2020 بعد توفقهم إلى ابتكار مجموعات مميّزة من الانتاجات التقليديّة واختيارهم من بين 176مترشح.وتسلّم المتوّجون جوائزهم في إطار موكب انتظم، الجمعة، بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بالدندان، بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وبحضور وزير السياحة، الحبيب عمار ووالي منوبة وعدد من الاطارات المركزية.وأفاد المشيشي، إثر تسليمه 10 حرفيين إشعارات قروض للمال المتداول بقيمة 50 الف دينار، أنّ الحكومة ستعمل على دعم الصناعات التقليديّة لما يكتسيه من أهميّة وآفاق تصديرية وتشغيلية كبرى وقدرته على استقطاب عديد الكفاءات، خاصّة، منهم من حاملي الشهائد العليا.وأكّد أنّ القطاع قادر على الإضافة، خلال فترة ما بعد الجائحة الصحيّة، وأنّ الاجراءت، التّي تمّ اتخاذها لفائدة القطاعين السياحي والصناعات التقليديّة غايتها المحافظة على ديمومة نشاط الحرفيين وقدرتهم على الانتاج.وأعلن المشيشي عن انعقاد مجلس وزاري مضيق، قريبا، لمتابعة مشاغل القطاع ووضع استراتيجيّة لمزيد دعمه.وآلت جوائز مسابقة الهدايا والتحف التذكارية وهي ثلاث جوائز، تقدّر قيمتها على التوالي ب04 و03 و02 الف دينار ترشح لنيلها 106 حرفي ومبتكر، الى الحرفية، حياة الفرشيشي، من ولاية بنزرت والحرفية فاطمة النجار المختصة في مجال الحلي من ولاية منوبة ثم سهير الأمين (اختصاص الخزف) من ولاية نابل.وآلت الجوائز في اطار مسابقة حرف وفنون الطاولة وهي بنفس قيمة الجوائز السابقة وترشح لنيلها 50 حرفيّا، إلى الحرفية، أسماء ملاح، من ولاية تونس والحرفي، جلال عايدي، من ولاية سيدي بوزيد والحرفي الحبيب شبوح من ولاية نابل.اما جوائز مسابقة الطلبة ومراكز التكوين ذات الصلة بالقطاع وهي ثلاث جوائز بقيمة على التوالي 02 و01 الف دينار و500 دينار، التّي ترشح لنيلها 20 طالبا ومتكوّنا، فقد الت الى خريجة المدرسة العليا لتكنولوجيا التصميم إيمان الدشري من ولاية منوبة ثم هدى الجابري من ولاية سليانة واماني بن عمر من ولاية نابل.يذكر انه تم بالمناسبة تنظيم معرض الابتكارات المتوجين برواق الديوان، سيكون مفتوحا للعموم طيلة شهر كامل للتعريف بابتكاراتهم.