الإنتاج الوطني من النفط الخام ينخفض خلال سنة 2020 بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2019

وات -

انخفض الانتاج الوطني من النفط الخام إلى 1520 كيلو طن خلال سنة 2020 وتقدّر نسبة تراجعه ب7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2019.ويعود ذلك، وفق ما أوضحه المرصد الوطني للطاقة في تقرير نشره مؤخرا حول المؤشرات الطاقية لسنة 2020، إلى تراجع الإنتاج في عدة حقول، سيما، حقل البرمة وهو من أهم الحقول النفطية الوطنية، الذي تقلّص أداؤه بنسبة 22 بالمائة .كما تراجع الانتاج بكل من حقل "ادم" بنسبة 37 بالمائة و"شروق" بنسبة 43 بالمائة و "م . ل. د " بنسبة 23 بالمائة وصدربعل بنسبة 13 بالمائة وحقل "مسكار" بنسبة 16 بالمائة.ويعزى هذا التراجع إلى إغلاق صمام الكامور خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية إلى 5 نوفمبر 2020 من قبل المحتجّين ما تسبّب في التراجع المتتالي أو توقف الإنتاج في عدّة حقول بالجنوب حسب معدلات طاقة التخزين المتوفرة لدى هذه الحقول.وانخفض معدل الإنتاج اليومي للنفط بنسبة 4ر35 ألف برميل في اليوم من 4ر35 ألف برميل في اليوم في نهاية سنة 2019 إلى 9ر32 ألف برميل في اليوم في نهاية سنة 2020.في المقابل شهدت لزمات " فرنغ" و" باقل" و" ترفا" وكذلك " حاجب" و" غابيبيا" ارتفاعا في الانتاج بنسب بلغت على التوالي 15 بالمائة و5ر4 بالمائة.وأوضح المرصد "تواصل، طيلة فترة الحجر الصحي، انتاج مختلف اللزمات بنسق عادي رغم الانخفاض الناجم عن التراجع الطبيعي لمستوى الحقول النفطية الرئيسية، ولم يتم تسجيل اضطرابات هامة في الإنتاج".