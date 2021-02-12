توزر: اضراب جهوي حضوري في قطاع التعليم الأساسي والدخول في اعتصام مفتوح بمقر مندوبية التربية

وات -

نفذ معلمو المدارس الابتدائية في ولاية توزر اليوم الجمعة، اضرابا جهويا حضوريا في قطاع التعليم الأساسي، تنفيذا لقرارات اللائحة المهنية الصادرة يوم 21 جانفي الماضي بسبب التأخر في دفع مستحقات المعلمين الحاصلين على الاجازات التطبيقية في علوم التربية طيلة 17 شهرا، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي علي الشابي وأوضح الشابي ل(وات) بخصوص أسباب الاضراب، الذي جاء بعد سلسلة من جلسات التفاوض مع المندوبية الجهوية للتربية، وفق قوله، انه يأتي كذلك نظرا لوضعية الأعوان الوقتيين ووضعية المدارس الابتدائية بالجهة خلال جائحة "كورونا" التي تعاني من عدم تنفيذ البرتوكول الصحي ونقص وسائل الحماية وقال أن الوضعية المادية للمعلمين المتعاقدين من خريجي شعبة علوم التربية "صعبة جدا" وان مجموعة من المعلمين، بدعم من الفرع الجامعي، دخلوا بداية من اليوم في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية الى حين تحقيق مطالبهم المادية