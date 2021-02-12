الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 12 فيفري 2021

وات -

الكاف: تسجيل 13 أصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

جندوبة: 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات

مدنين: تسجيل 6 وفايات و40 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة في تحيينها اليومي حول انتشار وباء "كورونا" المستجد، 13 أصابة جديدة بعد إجراء 68 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها بتاريخ 10 فيفري الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد إلى 4849 حالة، شفي منهم 4778 شخصا اي بنسبة تعاف قدرت باكثر من 95 بالمائة وأشار التقرير اليومي الذي تصدره ذات الإدارة في الغرض إلى استقرار حالات الوفيات في حدود 159 شخصا مقابل تراجع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 71 شخصا وعدد المقيمين بالمستشفيات إلى 17 شخصا منهم 08 أشخاص في اقسام الانعاش.ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة الى 2458 إصابة، وذلك بعد تسجيل 12 إصابة جديدة يوم 10 فيفري الجاري، فيما حافظ عدد الوفيات على استقراره في حدود 164 حالة منذ بداية الجائحة.وتوزعت الإصابات الجديدة الى 10 إصابات بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، واصابة واحدة بمعتمدية بوسالم، وواحدة بفرنانة، وفق ما ورد في التقرير المحين للوضع الوبائي بالجهة الصادر صباح اليوم الجمعة.وبخصوص ترتيب المعتمديات من حيث عدد الإصابات والوفيات، تتصدر معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية لائحة الإصابات والمتوفين بسبب الفيروس بـ1484 إصابة و57 حالة وفاة، تليهما معتمدية بوسالم بـ320 إصابة و28 حالة وفاة، ثم معتمدية غار الدماء بـ211 إصابة و16 حالة وفاة، ثم معتمدية طبرقة بـ157 إصابة و16 حالة وفاة، تليها معتمدية عين دراهم بتسجيلها لـ108 إصابات و14 حالة وفاة، ثم معتمدية فرنانة بـ68 إصابة و15 حالة وفاة، فبلطة بوعوان بـ74 إصابة و5 وفيات، فيما تذيلت معتمدية وادي مليز لائحة الإصابات وقبل الأخيرة من حيث عدد الوفيات وذلك بتسجيلها لـ36 إصابة مقابل 7 وفيات.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 6 وفايات بسبب فيروس "كورونا" في عدد عاد للارتفاع ليتطور اجمالي الوفايات الناجمة عن الفيروس منذ ظهوره الى 298 حالة وفاة مقابل انخفاض في عدد الحالات الايجابية الى 40 اصابة محلية جديدة من جملة 374 عينة خضعت للتحليل بين السريع وال"بي سي ار"، وهي عينات شهدت بدورها تقلصا مقارنة بطيلة المدة الماضية التي لا تقل فيها العينات عن الالف، بسبب نقص معدات رفع العينات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وبين العنز ل(وات) انه رغم تراجع الاصابات الجديدة الا ان الاقرار باستقرار هذا الوضع الوبائي "لا يمكن ان يتاكد الا في الايام المقبلة"، وهو ما يدعو الى مزيد الحذر ومواصلة احترام شروط الوقاية من الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة التي بها يرتفع العدد الجملي للاصابات الى 7703 اصابات بين 12 اصابة بمدنين الجنوبية، و11 اصابة بميدون، فيما تراوحت الاصابات بين بقية المعتمديات بعدد 5 اصابات في مدنين الشمالية و4 بكل من جرجيس وحومة السوق واصابتين اثنين بكل من بني خداش وسيدي مخلوف ولم تسجل معتمديتي اجيم وبن قردان اية اصابة.وارتفعت حالات الشفاء الى 6288 حالة بتسجيل 97 حالة جديدة، 49 حالة شفاء منها بجزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاث، و16 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و11 بجرجيس و8 ببن قردان و7 بمدنين الشمالية و3 بسيدي مخلوف.