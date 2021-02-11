كاس امم افريقيا تحت 20 عاما - قائمة المنتخب التونسي

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وجه مدرب المنتخب التونسي للأواسط (تحت 20 سنة) ماهر الكنزاري الدعوة لـ 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم التي ستحتضنها موريتانيا من 14 فيفري الجاري الى 4 مارس القادم.وضمت القائمة 8 لاعبين محترفين في أوروبا و17 لاعبا ينشطون في تونس.وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعويين لرحلة موريتانيا: حراسة المرمى: الياس الدامرجي (ران الفرنسي) - أحمد العبيدي (النادي الافريقي) - أسامة الحنزولي (النادي الافريقي).الدفاع: عزيز القاسمي (النادي الافريقي) - أمين زغادة (النادي الافريقي) - ريان الحداد (النادي الرياضي بحمام الانف) - أمين الشارني (أف سي باريس) - رمزي فرجاني (أف سي نيترا) - آدم بالأمين (ايك السويدي) - عثمان القروي (المستقبل الرياضي بالمرسى) - شوقي بن خذر (الاتحاد الرياضي ببن قردان) وسط الميدان: شهاب العبيدي (النادي الافريقي) - مارك اللمطي (هانوفر 96 الألماني) - فارس ناجي (النادي الرياضي الصفاقسي) - وسيم صيود (المستقبل الرياضي بالرجيش) - معتز زدام (فالميريا) - عبد الله عمري (النادي الرياضي الصفاقسي) - حسام الكار (الواحة الرياضية بقبلي) الهجوم: زياد بريمة (الترجي الرياضي التونسي) - فاروق الميموني (الترجي الرياضي التونسي) - مهيب السالمي (الترجي الرياضي التونسي) - نبيل مقني (نادي فيرونا الايطالي) - حمدي العبيدي (النادي الافريقي) - يوسف سنانة (النادي الافريقي) - حسن العياري (شيفيلد يونايتد) يذكر أّنّ المنتخب الوطني التونسي سيخوض منافسات الدور الأول من كأس افريقيا للأمم، التي يشارك فيها 12 منتخبا، ضمن المجموعة الثانية مع كل من بوركينا فاسو وناميبيا وافريقيا الوسطى.وسيلاقي المنتخب التونسي في الجولة الأولى يوم 15 فيفري منتخب بوركينا فاسو قبل التباري في الجولة الثانية يوم 18 فيفري مع منتخب ناميبيا على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بمواجهة منخب افريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر.واثر نهاية الدور الأول يترشح للدور الربع النهائي أصحاب المراتب الأولى والثانية من كل مجموعة علاوة على صاحبي أفضل مرتبة ثالثة من المجموعات الثلاث.ويذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل في نهائيات موريتانيا ستتاهل الى نهائيات كاس العالم لهذه لفئة العمرية التي ستقام باندونيسيا عام 2023.