قفصة: إيقاف امراة بتهمة القتل العمدعلى خلفية بيعها مادة كحولية سامّة تسببت في وفاة 6 أشخاص بالقصرين

وات -

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الامن الوطني بقفصة، أمس الاثنين، من القبض على امرأة اصيلة ولاية القصرين من أجل شبهة القتل العمد، وذلك على خلفية بيعها لمواد كحولية سامّة (القوارص) تسببت في وفاة 6 اشخاص، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مصدر أمني.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن عملية القبض على المظنون فيها تمت بعد استشارة النيابة العمومية، وتولت فرقة الشرطة العدلية نصب كمين لها ومداهمة منزل كانت تتسوغه على وجه الكراء بقفصة المدينة وإلقاء القبض عليها.يذكر ان حادثة تسمم جّدت موفى الاسبوع الفارط بولاية القصرين وراح ضحيتها 6 أشخاص إلى جانب تعكّر الوضع الصحي لـ48 آخرين اثر تناولهم لمادة مسكرة (القوارص)، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بالقصرين،عبد الغني الشعباني، في تصريح سابق (وات).من جانب آخر، ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بهدف معرفة ملابسات حادثة هلاك مجموعة من المواطنين بعد تناول مادة كحولية سامة من أجل القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث.