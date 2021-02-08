صفاقس : عقد جلستي محاكمة عن بعد بكل من محكمة الاستئناف والدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية

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عقدت كل من محكمة الاستئناف بصفاقس، والدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الاثنين، جلستي محاكمة عن بعد، وذلك باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة، للتواصل بين قاعتي الجلستين المنتصبتين بكل من المحكمتين، وفضاء السجن المدني بصفاقس، المجهز للغرض.وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ أصدره، مساء اليوم، بأن الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، التي انطلقت اليوم الاثنين في عقد أول جلسة محاكمة عن بعد، قد نظرت في ملفات 12 موقوفا، ليتم إثر رفع هذه الجلسة الاستئنافية، عقد جلسة حكمية مماثلة عبر استخدام طريقة التواصل عن بعد، وذلك بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، مشيرا إلى أن الجلستين تمتا في ظروف إيجابية، ولقيتا استحسان جميع من أدارهما وحضر فيهما، سواء من الهيئة القضائية أو المحامين، أوالاطار الإداري بالمحكمتين، وبفضاء السجن المدني بصفاقس.وذكر المصدر ذاته، أن الجلسات في المادة الجناحية والجنائية سوف تتوالى باستخدام وسائل الاتصال السمعي البصري عن بعد، وذلك عملا بأحكام الفصل 141 مكرر فقرة 2 من مجلة الاجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 افريل 2020، والقاضي بأنه "يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل باجراء المحاكمة عن بعد دون التوقف عند موافقة المتهم المودع بالسجن".يذكر أن هذه المحاكمة عن بعد جاءت تبعا للوضع الصحي الراهن الذي تمر به البلاد، على غرار سائر بلدان العالم، في علاقة بجائحة كوفيد-19، وتوقيا من عدوى فيروس كورونا المستجد.