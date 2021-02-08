بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - خمسة رياضيين تونسيين في الموعد

وات -

سيكون المنتخب التونسي لرياضة المعوقين ممثلا بخمسة رياضيين في "بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم" التي تحتضنها دبي من 6 الى 14 فيفري الجاري بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 68 دولة.وضمت قائمة المنتخب التونسي كلا من روعة التليلي اختصاص رمي الصحن ودفع الجلة تصنيف (اف 41) ووليد كتيلة كراسي اختصاص 100 م و800 م تصنيف (تي 34) وعباس السعيدي 1500 م تصنيف (تي 38) ومحمد فرحات شيدة 100م و400م والقفز الطويل تصنيف (تي 38) وسنية منصور 100 م و400 م تصنيف (تي 38).وستتيح هذه البطولة الفرصة للوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية للبطولات القادمة وخاصة منها الالعاب البرالمبية طوكيو 2021.