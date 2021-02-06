بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تستهل مشاركتها بمواجهة الالمانية اندريا بيتكوفيتش

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تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بملاقاة الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 102 عالميا يوم الاثنين المقبل.وفي صورة تاهلها، ستواجه انس جابر في الدور الثاني المترشح من مباراة السلوفينية انا كارولينا شميدلوفا المصنفة 136 عالميا واليابانية مايو هيبي المصنفة 182 عالميا.وكانت انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في دورة ملبورن الاسترالية وخرجت من الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الالمانية أنجليك كيربر المصنفة 25 عالميا بنتيجة 0-2 بعد ان ازاحت في الدور الاول الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بالفوز عليها 2-1.