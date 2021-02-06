بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تستهل مشاركتها بمواجهة الالمانية اندريا بيتكوفيتش

وات - تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بملاقاة الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 102 عالميا يوم الاثنين المقبل.
وفي صورة تاهلها، ستواجه انس جابر في الدور الثاني المترشح من مباراة السلوفينية انا كارولينا شميدلوفا المصنفة 136 عالميا واليابانية مايو هيبي المصنفة 182 عالميا.
وكانت انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في دورة ملبورن الاسترالية وخرجت من الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الالمانية أنجليك كيربر المصنفة 25 عالميا بنتيجة 0-2 بعد ان ازاحت في الدور الاول الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بالفوز عليها 2-1.
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وفي صورة تاهلها، ستواجه انس جابر في الدور الثاني المترشح من مباراة السلوفينية انا كارولينا شميدلوفا المصنفة 136 عالميا واليابانية مايو هيبي المصنفة 182 عالميا.
وكانت انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في دورة ملبورن الاسترالية وخرجت من الدور ثمن النهائي بخسارتها امام الالمانية أنجليك كيربر المصنفة 25 عالميا بنتيجة 0-2 بعد ان ازاحت في الدور الاول الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بالفوز عليها 2-1.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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