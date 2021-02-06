صفاقس: اختتام المهمة التنموية للوفد الحكومي واستياء عديد الأطراف في الجهة من حصيلة أشغاله

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اختتمت، اليوم السبت، مهمّة الوفد الحكومي الذي أدى زيارة إلى ولاية صفاقس على مدى 4 أيام بغاية متابعة المشاغل التنموية بالجهة تمهيدا لعقد مجلس وزاري مضيق خاص بالولاية في الأيام القليلة القادمة.وقد أثارت المنهجية المتوخاة في هذه المهمة ومخرجاتها، التي كشف عنها المدير العام للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ومنسق فريق العمل، فيصل القزاز، موجة من الاستياء والمواقف الناقدة التي عبّر عنها ممثلو عديد مكونات المجتمع المدني في الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس.وقال القزاز، "إن الورشات والزيارات طيلة 4 أيام تركزت أشغالها تركزت بالأساس على 61 قرارا تم اتخاذه منذ 2017 في عديد المجالات التنموية، منها 16 قرارا تم إنجازه و18 قرارا بصدد الإنجاز والبقية معطلة".وأكد، أنه سيتم تفعيل عديد القرارات مع ضبط آجال لذلك، وتوفير الاعتمادات الممكن توظيفها وفض الإشكاليات العقارية العالقة على ضوء الطلبات التي ضمنتها الجهة في وثيقة استرتيجية سيتم النظر في إدماجها في المنظومة التنموية عبر إدراجها في المخطط التنموي القادم في كنف التجانس والتكامل بين الجهة والمركز، بحسب تعبيره.وأضاف قائلا "على ضوء ما سيقرّه المجلس الوزاري، ينتظر أن يكون المخطط التنموي القادم أكثر أهمية باعتباره سيتضمن مشاغل تنموية منبثقة عن الجهة".في المقابل، عبّر ممثلو النقابة التونسية للفلاحين عن استيائهم مما اعتبروه "إقصاءهم" من عملية التفكير الجماعي في شأن التنمية بالجهة، معتبرين أن "التعددية النقابية لا تعدو أن تكون شعارا"، وفق تقديرهم.من جهته، اعتبر الناشط المدني، عبد المجيد خماخم، أن المشاريع ذات الصبغة الوطنية في صفاقس تحتاج تدقيقا واهتماما أكبر وشدّد على حساسية ملفات مثل توفير الماء والطاقة الكهربائية واختلال التوازن بين المعتمديات من حيث مؤشرات التنمية المختلفة، ولا سيما المتعلقة منها بالبنية الأساسية والموارد.ودعا الدولة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توصيات الدراسة الاستراتيجية "صفاقس في أفق 2050" التي أنجزتها جمعية التنمية المستديمة ومكونات المجتمع المدني بالجهة.واعتبر خماخم، في معرض حديثه عن المشاريع الكبرى المعطلة، أن صفاقس حطّمت الأرقام القياسية في المشاريع المعطّلة مثل مشروع "تبرورة" الذي قال أنه يحتاج أن تقوم الدولة فيه بدراسة جدوى اقتصادية.كما دعا إلى ضرورة دفع مشروع دراسة مخطط توجيهي وتهيئة منشآت مينائية جديدة بميناء الصخيرة المتعطل منذ 2016 والذي من شأنه يقدم إضافة تنموية هامة للجهة ولحركتها الاقتصادية وبعدها الإقليمي.من جهته، دعا النائب، نعمان العش، الدولة إلى توخي الشفافية في معالجة الملفات والمشاريع التنموية المعطلة، والنجاعة في الإنجاز حتى بصفة مرحلية وتدريجية.وأكد النائب رضا الجوادي على ذات المعنى، مطالبا الوفد الحكومي إلى العمل على استعادة ثقة المواطن في الدولة من خلال إنجاز حتى عدد قليل من المشاريع الكثيرة المعطلة.وانتقد، شفيق العيادي، عن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس (تضمّ حوالي 40 جمعية) بشدّة ما اعتبره تواصل نفس السياسة الإقصائية للجهة من طرف الحكومات المتعاقبة ما انعكس على مؤشرات التنمية في مختلف معتمدياتها الـ16 وتكريس عزلة الجهة في علاقة بمحيطها المحلي والوطني والدولي.