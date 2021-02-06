   Khemissi - El Fann  

افتتاح إقامة "كوستا" بأجمل الشواطئ التونسية "شط مريم ـ سوسة

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 00:03 قراءة: 1 د, 1 ث
بلاغ صحفي -

ما قد يكون أجمل من الاستيقاظ في شقتك الجديدة مع إطلالة على البحر! خاصة عندما يتعلق الأمر بإطلالة شاطئ شط مريم الشهير، أحد أجمل شواطئ سوسة.


" إقامة كوستا" تضمن لكم ولأطفالكم الاستمتاع بأيام الهدوء والاسترخاء الجميلة في المسبح أو على الشاطئ مباشرة وتمكنكم من بناء القلاع الرملية وجمع الأصداف والتمتع بكل لحظة من العطل الصيفية. هكذا تكون الحياة في كوستا

إقامتنا تجمع بين الانتماء للأفضل وضمان المتعة وبين الإفادة مع الاستثمار العقاري الناجح طويل المدى.

موقع متميز في شط مريم سوسة بالقرب من كل ما تقدمه المدينة النابضة من منتجعات ومراكز تسوق ومحلات تجارية وكل من مطار النفيضة والمنستير وميناء القنطاوي.
انقر هنا حيث يمكنك الذهاب في جولة افتراضية لإقامة كوستا، النظر في تصاميم الشقق وطلب الأسعار، حيث نضع على ذمتكم فريق كفء للإجابة على كل استفساراتكم.

متوفر في كوستا شقق ذات تصميم داخلي تتوافق مع متطلبات كل ساكن، تصاميم صغيرة و شقق بغرفة واحدة إلى شقق ب 3 غرف، وتتوفر بها أساسيات الراحة والاستجمام والخصوصية.
لا تفوت فرصة أن تكون مالكا لأجمل الشقق ذات أجمل إطلالة، ما عليك سوى الاتصال على:


+216 70258805 : +216 93260000
www.residencecosta.com
info@residencecosta.com

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