الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات المباريات المتاخرة

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيينات المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب وذلك على النحو التالي :
- مقابلة متأخرة لحساب الجولة الرابعة ذهابا :
يوم الأربعاء 10 فيفري 2021
الأولمبي الباجي - النادي الرياضي الصفاقسي
- مقابلات متأخرة لحساب الجولة السادسة ذهابا :
يوم الأربعاء 17فيفري 2021
الشبيبة الرياضية القيروانية - الترجي الرياضي التونسي
يوم الخميس 25 فيفري 2021
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي
الملعب التونسي - الإتحاد الرياضي المنستيري
كما اعلنت الجامعة ان الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستقام يومي السبت 27 والأحد 28 فيفري الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
- مقابلة متأخرة لحساب الجولة الرابعة ذهابا :
يوم الأربعاء 10 فيفري 2021
الأولمبي الباجي - النادي الرياضي الصفاقسي
- مقابلات متأخرة لحساب الجولة السادسة ذهابا :
يوم الأربعاء 17فيفري 2021
الشبيبة الرياضية القيروانية - الترجي الرياضي التونسي
يوم الخميس 25 فيفري 2021
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي
الملعب التونسي - الإتحاد الرياضي المنستيري
كما اعلنت الجامعة ان الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستقام يومي السبت 27 والأحد 28 فيفري الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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