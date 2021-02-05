الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات المباريات المتاخرة

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيينات المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب وذلك على النحو التالي :- مقابلة متأخرة لحساب الجولة الرابعة ذهابا :الأولمبي الباجي - النادي الرياضي الصفاقسي- مقابلات متأخرة لحساب الجولة السادسة ذهابا :الشبيبة الرياضية القيروانية - الترجي الرياضي التونسيالنجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسيالملعب التونسي - الإتحاد الرياضي المنستيريكما اعلنت الجامعة ان الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستقام يومي السبت 27 والأحد 28 فيفري الجاري.