الهاشمي الوزير: تونس تبرم اتفاقا مع بريطانيا لتطوير الصناعات البيولتكنولوجية للادوية

وات -

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير، اليوم الاثنين، عن ابرام تونس اتفاقا مع الجانب البريطاني يرمي الى تطوير الصناعات البيوتكنولوجية في مجال الادوية في تونس.وقال الهاشمي الوزير في تصريح ل(وات) ان الاتفاق يرمي الى انتاج التلاقيح وصناعة الادوية، على غرار أدوية علاج السرطان والأدوية الكيميائية التي تعتمد على تقنية البيوتكنولوجيا، مشيرا الى ان الدراسات المتعلقة بالاتفاق ستنطلق خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 وأضاف أن الاتفاق يتضمن برنامجا متوسط الأمد وبعيد الامد تموله وتشرف عليه بريطانيا من أجل تصدير الصناعات البيوتكنولوجية الى افريقيا وذلك بالاعتماد على الامكانات والطاقات التي تزخر بها تونس خاصة من الكفاءات في مجال البيوتكنولوجيا.