وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد الأنشطة السياحية المعنية بالمنحة الاستثنائية ب 200 دينار

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حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الأنشطة السياحية المعنية بالمنحة الاستثنائية لسنة 2021 التي يمكن لها تقديم مطالب لتمتيع أجرائها بمنحة 200 دينار جراء المصاعب الناجمة عن أزمة كورونا.وتتمثل هذه الأنشطة، حسب بلاغ للوزارة، في أنشطة الإيواء السياحي، والمطاعم السياحية، ونوادي الرقص، ومراكز الاستشفاء بمياه البحر، ومؤسسات التنشيط السياحي، ووكالات الأسفار والنوادي الليلية، ومؤسسات الصناعات التقليدية.ويتعين على هذه المؤسسات الناشطة تقديم مطالب لتمتيع أجرائها بمنحة 200 دينار عبر التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة للغرض helptourism.social.tn التي سيتم تشغيلها بداية من يوم الاثنين 1 فيفري 2021.ويستوجب على المؤسسات التسجيل في هذه المنصة في أجل أقصاه 7 فيفري 2021.كما يمكنها أن تسجل في المنصة خلال الأسبوع الأول من كل شهر للحصول على المنحة في حدود 6 مرات كحد أقصى، وفق ما ذكرته الوزارة.ويتعين على هذه المؤسسات إدخال كل المعطيات المتعلقة بأجرائها في المنصة على أن يتم منحها 48 ساعة لتدارك الأخطاء من تاريخ تسلم رسالة الكترونية بعد التسجيل.وتتم دراسة الملفات من قبل مصالح تفقدية الشغل ثم يتم إعلام المؤسسات التي سجلت بالمنصة بالقبول الأولي لملفاتها عبر البريد الخاص بها في أجل 7 أيام من تاريخ غلق التسجيل.وستقوم مصالح تفقدية الشغل إعلام المؤسسات التي لم تستوفي جميع الشروط بالرفض عبر البريد الالكتروني، مع إتاحتها الفرصة لها للاعتراض على قرار الرفض في أجل أقصاه 10 أيام من خلال تقديم مطلب كتابي إلى مصالح تفقدية الشغل.مع العلم وأن الوزارة تشترط وجوبا تواصل العلاقة الشغلية بينها وبين أجرائها خلال الشهر المعني بالمنحة الظرفية.وسيتم بعد ذلك إحالة نتائج الموافقة المبدئية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لصرف المنح عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب المقررات الواردة من الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.ويمكن للمؤسسات التي تم رفض ملفاتها الاعتراض على قرار الرفض من خلال مطلب كتابي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف 10 أيام من تاريخ تسلم قرار الرفض.