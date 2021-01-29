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عبّر حزب قلب تونس، اليوم الجمعة، عن "استنكاره الشديد" لحادثة "استهداف" رئاسة الجمهورية بواسطة "ظرف مشبوه"، التي ذكرتها رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر أمس الخميس.وعبر الحزب، في بيان، عن إدانته لـ"مصدر" هذه العمليّة التي وصفها بـ"النكراء"، وارتياحه لسلامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، متمنيا لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة الشفاء، لتعكر صحتها بعد استلام الظرف "المشبوه" حسب ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.كما أكد ثقته في أن تتولّى مختلف المصالح الأمنية والقضائية المختصة بنجاح الكشف عن ملابسات هذه القضيّة.وكشفت النيابة العمومية، اليوم الجمعة في بلاغ، أن الاختبارات الفنية على الظرف المشبوه أثبتت عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.يذكر أن بلاغا توضيحيا صدر أمس الخميس عن مؤسسة رئاسة الجمهورية أكد ورود ظرف يوم الاثنين الفارط على رئاسة الجمهورية "خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل"، تسبب في تعكر صحة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وأحد الموظفين بكتابة رئاسة ديوان الرئاسة بمجرد فتحه.وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.