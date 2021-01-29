الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 29 جانفي 2021

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باجة : حالتا وفاة بــ"كورونا " وتجاوز عدد الاصابات في باجة لأوّل مرّة 4 آلاف

مدنين : تسجيل 5 وفيات و81 اصابة محلية جديدة في الجهة

قابس: تسجيل حالة وفاة و95 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين : ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا الى 5114 إصابة والوفيات الى 214 وفاة

المنستير: تسجيل 4 وفيات و261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: اصابة شخصين للمرة الثانية بفيروس "كورونا" المستجد

جندوبة : تسجيل حالة وفاة و8 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت أمس الخميس بالمستشفي الجهوى بباجة حالتي وفاة جديدتين رجلين عمرهما 58 و80 سنة جرّاء إصبتهما بفيروس "كورونا " المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجهة حتى يوم أمس إلى 119 شخصا.وسجّلت أمس أيضا 35 إصابة جديدة ب"كورونا" بالجهة ليتجاوز عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة لاول مرة الاربعة الاف حالة (4014) وتتوزّع الاصابات الجديدة على مناطق باجة (20 حالة) وتبرسق( حالتان) ومجاز الباب (3 حالات ) وتستور( 5 حالات) ونفزة (5 حالات) .من جهة أخرى سجّل تعافي 3431 شخصا من الفيروس بنسبة بلغت 85,47 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصّلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.توفّي 5 مصابين جدد بفيروس كورونا بولاية مدنين خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة لترتفع وفايات هذا الوباء الى 244 حالة وفاة فيما سجلت الجهة 81 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا جعلت العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الفيروس يتطور الى 6778 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزّعت الاصابات الجديدة بين 14 اصابة بجربة ميدون و13 بحومة السوق و12 بمدنين الشمالية و11 بكل من جرجيس واجيم التي بدات تسجل ارتفاعا في الاصابات بها منذ تركيز نقطة تحليل حول فيروس كورونا بها مطلع هذا الاسبوع الى جانب 8 اصابات ببن قردان و6 بمدنين الجنوبية و5 بسيدي مخلوف.وجاءت من بين هذه الاصابات حالتان في صفوف التلاميذ ليرتفع عدد المصابين منهم الى 214 اصابة وكذلك إصابة عون صحة يتلقى عدوى هذا الفيروس للمرة الثانية بعد ان اصيب في شهر افريل الماضي ويرتفع بذلك اصابات القطاع الصحي الى 195 اصابة.وسجلت الجهة 110 حالات شفاء منها 38 حالة شفاء بجربة حومة السوق و17 بمدنين الجنوبية و13 بجرجيس و12 حالة شفاء بمدنين الشمالية و11 ببن قردان و3 حالات شفاء باجيم وحالتي شفاء بسيدي مخلوف ليتطور عدد حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 5072 حالة شفاء.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس بلغ في الولاية 229 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 275 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 95 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 56 اصابة بالحامة، و13 اصابة بوذرف، و10 اصابات بالمطوية، و06 اصابات بقابس المدينة، و04 اصابات بدخيلة توجان، و03 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين (02) بغنوش، واصابة واحدة (01) بمارث.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في الولاية7974 اصابة وأن 6906 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وتوجد في الولاية 1067 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 219 حالة بقابس الجنوبية، و228 حالة بالحامة، و178 حالة بقابس المدينة، و159 حالة بمارث .ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كوفيد 19 بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الجمعة ، إلى 5114 إصابة وذلك بعد رصد 49 إصابة جديدة مساء أمس عقب ورود نتائج تحاليل 172 عيّنة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمخابر الثلاثة الخاصة بالجهة .وارتفعت بدورها حصيلة الوفيات جراء هذا الفيروس الى 214 حالة وفاة علما بأنه لم يتم أمس تسجيل أية حالة وفاة بالجهة بهذا الوباء وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .وبيّن الشعباني في تصريح لــ(وات) أنّ عدد الحالات الحاملة لفيروس " كورونا" التي تم ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم بلغ 573 حالة مقابل 71 حالة إصابة تم ايواؤها بالعناية المركزة.وذكر من جهة أخرى أن عدد حالات الشفاء من هذا الوباء بالولاية وصلت حاليا إلى 4350 حالة ، مشدّدا بالمناسبة على ضرورة مواصلة التقيّد بمقتضيات البرتوكول الصحي واحترام قواعد حفظ الصحة وعدم التراخي نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة وبكامل البلاد.تطور مجموع ضحايا فيروس "كورونا" بولاية المنستير منذ مارس 2020 وإلى غاية 28 جانفي الجاري إلى 291 حالة وفاة منها 4 وفيات جديدة، و12 ألفا و738 إصابة من بينها 261 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الخميس وبين المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت إلى 51 إصابة بقصر هلال، و37 إصابة بالمنستير، و35 إصابة بطبلبة، و28 إصابة بالمكنين، و20 إصابة بالساحلين، و17 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و17 إصابة بالوردانين، و15 إصابة بجمال، و12 إصابة ببنبلة، و9 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بالبقالطة، و6 إصابات بزرمدين، و5 إصابات غير محدد مكانها.وسجلت ولاية المنستير مجموع 8866 حالة شفاء من بينها 260 حالة تعافي جديدة، واستكمال جملة 58 ألفا و637 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.ويواصل مجموع 10 آلاف و743 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو هم تحت المتابعة الصحية، في حين توجد 3581 حالة مازالت حاملة للفيروس منها 77 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ نسبة الإشغال به إلى غاية الأمس 83 فاصل 7 في المائة.وبلغ مجموع اختبارات "الكوفيد" 48 ألفا و711 اختبارا منها 820 اختبارا جديدا.افاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز انه لليوم الثاني على التوالي تسجل ولاية مدنين اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لشخصين يصابان للمرة الثانية بالفيروس بعد ان كانا قد اصيبا به في المرة الاولى احدهما في شهر مارس الماضي والاخر في شهر افريل الماضي في فترة الموجة الاولى من الفيروس.وتهم احدى الاصابات عون صحة تاكدت اصابته للمرة الثانية في نتائج عينات يوم امس والمصاب الثاني ثبتت اصابته اول امس، واوضح ان المصابين تعافى نهائيا من الاصابة الاولى لاعتبار اخضاعهم لتحاليل التثبت من الشفاء في مناسبتين وفق البرتوكول الصحي المعتمد في الموجة الاولى من الجائحة، الا انهما عاودا تلقي العدوى بالفيروس، وهو ما يدعو الى مزيد الحذر ومواصلة اعتماد كل طرق ووسائل التوقي من هذا الفيروس، وفق العنز يذكر ان ولاية مدنين تسجل ارتفاعا نشيطا لحالات الاصابة بفيروس "كورونا" وارتفاعا لعدد الوفايات بمعدل يومي للاصابات بين 90 و100 اصابة و5 وفايات يومية.أورد التقرير اليومي المحيّن للإدارة الجهوية للصحة في جندوبة المتعلق بالوضع الوبائي في الجهة أن عدد الإصابات بفيروس " كورونا " الجديدة المسجلة يوم 27 من الشهر الجاري بلغ 8 إصابات إضافة الى حالة وفاة رجل مسن قاطن بمعتمدية بوسالم.وأشار ذات التقرير الى ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ الى حد ذات اليوم 2267 من أصل 9233 عينة رفعت منذ بداية الجائحة منها ما يقارب 1400 إصابة سجلت في معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وهو اعلى رقم مقارنة ببقية الدوائر الصحية التي لم تتجاوز اعلاها 290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 149 حالة ثلثها بالدائرة الصحية في جندوبة.وحسب ذات التقرير فان عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة بلغ الى حد ذات التاريخ (27 جانفي 2021) 18 مصابا فيما حافظ عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على نفس الرقم بأربعة مصابين 4 وهي اعلى حصيلة منذ انطلاق هذا المستشفى في تقبل الحالات الخطرة.