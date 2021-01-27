قرار إسناد المنحة الاستثنائية الشهرية المقدرة بـ200 دينار للعاملين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية يصدر بالرائد الرسمي

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صدر بالرائد الرسمي المنشور بتاريخ 26 جانفي 2021 القرار المتعلق بإسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية والمقدرة بـ200 دينار لفائدة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وكذلك لفائدة الأدلاء السياحيين.ويتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة والراغبة في تمتيع عمالها بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب للانتفاع بهذه المنحة الظرفية كل شهر عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض www.helptourism.social.tn وسيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة العمال المعنيين بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية في أجل أقصاه ثلاثة 3 أيام من تاريخ الموافقة الممضاة من قبل الإدارة العامة لتفقدية الشغل والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بعد الانتهاء من دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية.أما بخصوص الأدلاء السياحيين فيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصلهم بالموافقة الممضاة من قبل مصالح وزارة السياحة بعد الانتهاء من دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية المقدمة من قبلهم.وتحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 في إطار الاعتمادات المحوّلة لها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص.وسيتم تنظيم صرف الحوالات البريدية بناء على اتفاقية بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد.