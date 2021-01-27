علي معلول ووهبي الخزري مرشحان ضمن ممسابقات استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياصية

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اطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الاستفتاء السنوي السادس لافضل نجوم كرة القدم العربية من لاعبين واندية لعام 2020 والذي تنظمه لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد .ويشارك فيه نخبة الاعلاميين الرياضيين في الوطن العربي لاختيار افضل لاعب عربي يشارك في البطولات العربية وافضل لاعب عربي يشارك في البطولات الخارجية وافضل نادي رياضي عربي بكرة القدم.وتم ترشيح اللاعبين الدوليين التونسيين علي معلول ( الاهلي المصري) ضمن مسابقة افضل لاعب في البطولات العربية ووهبي الخزري ( سانت ايتيان الفرنسي ) في مسابقة افصل لاعب في البطولات الخارجية واوضح رئيس لجنة الاستفتاء بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد العربي انه وبالنظر للظرف الصحي الذي عرفه عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أوقفت العديد من المنافسات الرياضية عبر العالم فإن اللجنة ارتأت تقليص فئات الإستفتاء ليقتصر على كرة القدم وافاد انه سيتم توزيع الاستمارة على عدد هام من الصحفيين والصحفيات لاختيار الافضل من ضمن الفئات الثلاثة بحيث يتم اختيار ثلاثة لاعبين من كل فئة وناد واحد من بين الاندية الاربعة المرشحة ومن جهته اكد محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد انه حرصا من الاتحاد على تواصل تنظيم الاستفتاء بشكل سنوي فقد اقتصر هذا العام على رياضة كرة القدم تقديرا لتواصلها وعطاء نجومها سواء ممن يخوضون منافساتها في البطولات العربية او الخارجية اضافة للاندية العربية المتميزة على هذا الصعيد معبرا عن تقديره للجهد الكبير الذي بذلته لجنة الاستفتاء وتم تحديد موعد اقصاه 5 فيفري المقبل لتعمير الاستمارات الخاصة بالاستفتاء من قبل كافة الاتحادات واللجان والجمعيات الاعلامية الرياضية العربية وارسالها الى الامانة العامة للاتحاد تمهيدا لفرزها واعلان اسماء الفائزين كما افاد بذلك عوني فريج الامين العام الناطق الاعلامي للاتحاد..وفي ما يلي اسماء النجوم العرب والاندية المرشحة للاستفتاء : 1/ المرشحون لجائزة افضل لاعب كرة قدم في البطولات العربية : سفيان رحيمي ( المغرب- الرجاء البيضاوي ) علي معلول ( تونس - الاهلي المصري ) حسين الشحات ( مصر - الاهلي المصري ) اكرم عفيف ( قطر - السد القطري ) بغداد بونجاح ( الجزائر - السد القطري ) عمر السومة ( سوريا - الاهلي السعودي ) سلطان العنيزي ( الكويت - القادسية الكويتي ) سالم الدوسري ( السعودية - الهلال السعودي ) محمد داود ( العراق - النفط العراقي ) صالح راتب ( الاردن - الوحدات الاردني ) محمود الوادي ( فلسطين - بيراميدس المصري) علي مبخوت ( الامارات - الجزيرة الاماراتي ) حسن معتوق ( لبنان - الانصار اللبناني ) .2/المرشحون لجائزة افضل لاعب عربي في البطولات الخارجية : محمد صلاح ( مصر - ليفربول الانجليزي ) اشرف حكيمي ( المغرب - انترميلان الايطالي ) رياض محرز ( الجزائر - مانشستر سيتي الانجليزي ) ياسين بونو ( المغرب - اشبيلية الاسباني ) اسماعيل بناصر ( الجزائر - اس سي ميلان الايطالي ) وهبي الخزري ( تونس - سانت ايتيان الفرنسي ) محمد النني ( مصر - الارسنال الانجليزي ) جستين ميرام ( العراق - ريال سانت ليك الاميركي ) .3/الاندية المرشحة لجائزة افضل نادي كرة قدم عربي : نادي الأهلي المصري و نادي النهضة البركانية المغربي ونادي الهلال السعودي و نادي الزمالك المصري .