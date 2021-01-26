الرابطة 1 - الترجي الرياضي يواصل مسيرته بثبات والصفاقسي يكسب فوزه الخامس

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تابع الترجي الرياضي التونسي مسيرته بثبات في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه اليوم الثلاثاء على مضيفه الاولمبي الباجي 4-1 في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة العاشرة فيما فاز النادي الصفاقسي على ضيفه نجم المتلوي 2-1.وبعد تالقه امام الملعب التونسي اكد المهاجم طه ياسين الخنيسي استعادة حسه التهديفي من خلال تسجيله لثنائية جديدة (49د و64د) ساهمت في تحقيق فريقه الترجي الرياضي فوزه السابع في البطولة من مجموع تسع مقابلات ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 22 نقطة.وكان الجزائري عبد الرؤوف بن غيث افتتح باب التسجيل للترجي الرياضي (10) قبل ان ينجح البنيني جاك بيسان من تعديل التيجة للاولمبي الباجي 1-1 في الدقيقة 36.واختتم انيس البدري اللاعب العائد للترجي الرياضي مهرجان التهديف للترجي في اللحظات الاخيرة من المباراة.وفي المقابل مني الاولمبي الباجي العائد الى مصاف النخبة من جهته بهزيمته الثالثة على التوالي وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع.وفي صفاقس فاز النادي الصفاقسي على نجم المتلوي 2-1 .وانتظر النادي الصفاقسي الدقيقة 81 ليحسم فوزه عندما سجل فراس شواط الهدف الثاني رافعا رصيده الى 7 اهداف في ترتيب الهدافين.وكان محمد علي منصر سجل الهدف الاول لنادي عاصمة الجنوب في الدقيقة 18 قبل ان يسجل محمد جمعة خليج هدف التعديل لنجم المتلوي في الدقيقة 29 مع الاشارة الى ان النادي الصفاقسي كان اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 89 بواسطة اللاعب الليبي محمد صولة.ورفع النادي الصفاقسي بفضل هذا الفوز الخامس في البطولة من ثماني مقابلات رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني في حين بقي رصيد نجم المتلوي 14 نقطة في المركز الرابع رفقة النجم الساحلي ومستقبل سليمان.في باردو - س 13 الملعب التونسي - اتحاد بن قردان امير لوصيففي تطاوين - س 14 اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان نصر الله الجواديفي القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النجم الساحلي وسيم بن صالحفي المهدية - س 14 مستقبل الرجيش - النادي البنزرتي نعيم حسنيفي المنزه - س 15 النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله