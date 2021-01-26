بنزرت: المصالح الرقابية المشتركة ترفع 216 مخالفة اقتصادية

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بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي تم تحريرها ورفعها من قبل الفرق المشتركة للرقابة الاقتصادية بولاية بنزرت، خلال الفترة المتراوحة بين 29 ديسمبر 2020 و25 جانفي الجاري، حوالي 216 مخالفة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.وبيّن المصدر ذاته، خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، الملتئم ظهر اليوم باشراف والي الجهة، ان 65 مخالفة منها تعلقت بقطاع الخضر والغلال، و43 مخالفة بقطاع المخابز والمرطبات والمقاهي والمطاعم، و39 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و25 مخالفة تعلقت بقطاع الدواجن والبيض، و15 مخالفة تعلقت بقطاع منتجات الصيد البحري.وأضاف المدير الجهوي للتجارة، ان مجمل الحملات الرقابية أسفرت أيضا، عن حجز 1.5 طن من الاعلاف، و88 لترا من الزيت النباتي المدعم، و425 كلغ من الكاكاوية، و355 من اللحوم ومشتقاتها، و37 علبة جبن مطبوخ، و3227 علبة تبغ.كما تم بالتنسيق مع والي الجهة، تنفيذ 4 قرارات غلق لمحلات مختصة في صنع المرطبات والخبز الرفيع، لارتكاب أصحابها جنح تتعلق بالاخلال بتراتيب الدعم وعدم ضمان سلامة منتجاتها.