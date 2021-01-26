جلسة عمل حول فرص تشغيل التونسيين في ليبيا

انتظمت اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بلبيا، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.وتناولت الجلسة إمكانيات التشغيل المتاحة في ليبيا في الفترة المقبلة بالنسبة للتونسيين، حيث أكد السيد محمد الرعيض أن ليبيا ستكون بحاجة للخبرات ولليد العاملة في كل المجالات تقريبا.وتم التأكيد على ضرورة الاستعداد لهذه العملية وهيكلتها وضمان شروط نجاحها على كل المستويات، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب هذه العملية وخاصة من حيث تكوينهم في الاختصاصات المطلوبة لتكون عملية هجرة منظمة يستفيد منها الشباب التونسي الباحث عن فرصة عمل .كذلك تطرق الحاضرون إلى مساهمة المؤسسات التونسية في المرحلة المقبلة في إعادة بناء ليبيا بالاعتماد على الشراكة بين المستثمرين التونسيين والليبيين.