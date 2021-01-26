الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 26 جانفي 2021

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قابس: تسجيل 03 وفيات و121 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: 8 تسجيل حالات وفاة و62 إصابة جديدة و955 حالة تعافي

باجة: تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: حالة وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع ارتفاع حالات التعافي الى 3919 حالة

جندوبة : 27 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" في الجهة

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة في الولاية 220 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 410 تحاليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 121 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 45 اصابة بالحامة و37 اصابة بمارث و11 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بكل من المطوية ووذرف و03 اصابات بكل من قابس الغربية وغنوش.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 7668 اصابة وأن 6772 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في الولاية 893 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 208 حالة بقابس الجنوبية و166 حالة بقابس المدينة و149 حالة بمارث و136 حالة بالحامة.سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الى جانب 62 إصابة جديدة، في حين تم رصد 955 حالة تعافي جديدة على إثر إجراء 208 تحاليل اول امس الاحد، وذلك وفق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة وارتفع، وفق ذات التحيين، إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 441 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 13468 إصابة منها 10168 حالة تعافي.ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 181 مصابا من بينهم 48 في حالة إنعاش، وذلك الى جانب 24 مريضا من ولايات أخرى.اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة يوم امس الاثنين، وجود 40 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة، تتوزع على باجة الشمالية والجنوبية (19 حالة)، ومجاز الباب (3 حالات )، وتبرسق (5 حالات)، وتستور (5 حالات)، ونفزة (7 حالات)، وعمدون (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 3889 حالة من جملة 12225 تحليلا تم اجراؤها منذ انطلاق عمليات التقصي.من جهة اخرى، بقيت نسبة الشفاء من الفيروس مستقرة منذ قرابة الثلاثة ايام فى حدود ال85 بالمائة، بتسجيل تعافي 3325 شخصا من المرض حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.يشار الى انه لم تسجل امس اية حالة وفاة بباجة التى وصل بها عدد ضحايا فيروس "كورونا" الى 113 شخصا.ارتفعت الوفيات في ولاية توزر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الى 78 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر مساء أمس بحسب رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.في المقابل ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة الى 4425 إصابة من بينها 3919 حالة تعاف من الفيروس مسجلة ارتفاعا بالمقارنة مع الأيام الماضية وذلك مقابل انخفاض عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس حاليا الى 506.وتبلغ حالات التعهد للمصابين في المستشفيات عشرين حالة خلال هذا اليوم موزعين الى مصاب واحد مقيم في قسم الإنعاش الطبي و8 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة و5 في ذات القسم بالمستشفى المحلي بدقاش.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة خلال يوم 24 من الشهر الجاري إصابتين جديدتين بفيروس "الكورونا" المستجد ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية في الولاية ومنذ تسجيل اول إصابة بهذا الفيروس الى 2217 حالة أدّت 147 منها إلى وفاة المصابين وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين الصادر عن ذات الإدارة اليوم الثلاثاء.وحسب ذات التقرير ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد الى 21 مصابا وارتفع أيضا عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة ولأول مرة منذ انطلاق المستشفى في قبول المصابين الى أربعة مرضى.ولازال ترتيب المعتمديات من حيث عدد الإصابات وعدد الموتى محافظا على صورته الأولى التي انطلق بها منذ بداية الجائحة حيث تتصدر جندوبة اللائحة تليها بوسالم ثم غار الدماء ثم طبرقة فيعن دراهم ففرنانة فبلطة بوعوان قبل ان تتذيل معتمدية وادي مليز هذه اللائحة في مستوى الإصابات وكذلك الموتى.مولدي