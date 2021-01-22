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ستجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية( تحت 20 سنة)، موريتانيا 2021 يوم الاثنين المقبل 25 جانفي 2021 في ياوندي ( الكاميرون )حسب ما افاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف). وستبدأ عملية القرعة الساعة 11 بتوقيت تونس .وبسبب قيود كورونا سيكون هناك حضور محدود لوسائل الإعلام خلال عملية القرعة وسيتم نقل القرعة مباشرة على مواقع ال"كاف" حسب ما افاد به الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويذكر ان 12 منتخبا ترشحت إلى المرحلة النهائية وهي / موريتانيا (البلد المضيف) وتونس وبوركينا فاسو والكاميرون و جمهورية إفريقيا الوسطى و غامبيا وغانا و المغرب وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا واوغندا .