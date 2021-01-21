هاشمي الوزير: 100 ألف مواطن من مختلف جهات البلاد سجلوا بالمنصة الرقمية الخاصة بتنظيم حملة التلقيح ضد كورونا

وات - أفاد رئيس لجنة التلاقيح هاشمي الوزير اليوم الخميس أن 100 ألف مواطن من مختلف جهات البلاد قاموا الى حد الآن بالتسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 .
وأوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، أن عملية التسجيل في هذه المنصة انطلقت، منذ أمس الأربعاء، حيث سجل ما يعادل 80 ألف مواطن فيها عبر الإرساليات القصيرة فيما سجل بقية المواطنين و البالغ عددهم 20 ألف عبر الأنترنات وذلك إلى حدود هذه الساعة معتبرا أن نسبة الإقبال على التسجيل تعد جيدة حسب تقديره ودعا الوزير المواطنين الى مزيد الاقبال على التسجيل في هذه المنصة لضمان تمتعهم بالتلقيح الاختياري ضد فيروس كورونا حال توفره مشيرا الى أنه من "المرجح جدا" أن تتحصل تونس على الدفعة الاولى من هذا التلقيح خلال شهر فيفري القادم .
اقرأ أيضا: المنظومة الالكترونية للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 جاهزة ومتاحة للجميع
وذكر الوزير بأن فريقا مختصا سيتولى عبر هذه المنصة الالكترونية النظر في جميع مطالب المواطنين المتعلقة بالحصول على التلقيح وفرزها حسب الأولوية التي تسند بالأساس للمسنين و المصابين بالأمراض المزمنة وذلك بعد وصول التلاقيح الى تونس.
ولفت الى أن وزارة الصحة تنكب على توفير التجهيزات اللازمة وعلى إتمام جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال التلاقيح وخزنها وتوزيعها في أفضل الظروف قائلا في هذا الصدد "أنهينا شوطا من هذه الاستعدادات ولكن هناك بعض النقائص التي تعمل الوزارة جاهدة على تجاوزها في أقرب الآجال وأضاف أن هذه المنصة توفر ركنا خاصا بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين بعد تلقيهم التلقيح ضد فيروس "كورونا" و الذي يمكنهم من الإدلاء بجميع الأعراض الجانبية التي قد تطرأ عليهم جراء هذا التلقيح مشددا على أن هذه الآلية تم تطويرها من باب الاحتياط لا غير يشار الى أن الوزير كان قد أوضح في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم مراسلة المواطنين المرشحين لإجراء هذا التلقيح عبر رسائل الكترونية يتم فيها إعلامهم بتاريخ وساعة إجراء تلقيحهم فضلا عن تحديد مركز التلقيح الذي سيتوجهون إليه جدير بالاشارة الى أن المنصّة الرقمية الخاصة بتنظيم الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 يتم تطويرها من قبل فريق مشترك بين وزارتي الصحة وتكنولوجيات الإتصال بالإضافة إلى مركز الإعلامية بوزارة الصحة والمركز الوطني للإعلامية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإدارة الرعاية الصحية الأساسية إلى جانب مشاركة ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، أن عملية التسجيل في هذه المنصة انطلقت، منذ أمس الأربعاء، حيث سجل ما يعادل 80 ألف مواطن فيها عبر الإرساليات القصيرة فيما سجل بقية المواطنين و البالغ عددهم 20 ألف عبر الأنترنات وذلك إلى حدود هذه الساعة معتبرا أن نسبة الإقبال على التسجيل تعد جيدة حسب تقديره ودعا الوزير المواطنين الى مزيد الاقبال على التسجيل في هذه المنصة لضمان تمتعهم بالتلقيح الاختياري ضد فيروس كورونا حال توفره مشيرا الى أنه من "المرجح جدا" أن تتحصل تونس على الدفعة الاولى من هذا التلقيح خلال شهر فيفري القادم .
اقرأ أيضا: المنظومة الالكترونية للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 جاهزة ومتاحة للجميع
وذكر الوزير بأن فريقا مختصا سيتولى عبر هذه المنصة الالكترونية النظر في جميع مطالب المواطنين المتعلقة بالحصول على التلقيح وفرزها حسب الأولوية التي تسند بالأساس للمسنين و المصابين بالأمراض المزمنة وذلك بعد وصول التلاقيح الى تونس.
ولفت الى أن وزارة الصحة تنكب على توفير التجهيزات اللازمة وعلى إتمام جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال التلاقيح وخزنها وتوزيعها في أفضل الظروف قائلا في هذا الصدد "أنهينا شوطا من هذه الاستعدادات ولكن هناك بعض النقائص التي تعمل الوزارة جاهدة على تجاوزها في أقرب الآجال وأضاف أن هذه المنصة توفر ركنا خاصا بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين بعد تلقيهم التلقيح ضد فيروس "كورونا" و الذي يمكنهم من الإدلاء بجميع الأعراض الجانبية التي قد تطرأ عليهم جراء هذا التلقيح مشددا على أن هذه الآلية تم تطويرها من باب الاحتياط لا غير يشار الى أن الوزير كان قد أوضح في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم مراسلة المواطنين المرشحين لإجراء هذا التلقيح عبر رسائل الكترونية يتم فيها إعلامهم بتاريخ وساعة إجراء تلقيحهم فضلا عن تحديد مركز التلقيح الذي سيتوجهون إليه جدير بالاشارة الى أن المنصّة الرقمية الخاصة بتنظيم الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد كوفيد-19 يتم تطويرها من قبل فريق مشترك بين وزارتي الصحة وتكنولوجيات الإتصال بالإضافة إلى مركز الإعلامية بوزارة الصحة والمركز الوطني للإعلامية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإدارة الرعاية الصحية الأساسية إلى جانب مشاركة ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219123