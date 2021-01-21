لا زيادة في تعريفيتي الكهرباء والغاز في 2021 ( رئيس مدير عام "ستاغ")

وات -

أعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، انه لن تكون هناك زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز للحرفاء بعنوان سنة 2021.وقال عنان، الخميس في تصريح لـ"وات"، على هامش إطلاق النسخة الجديدة من فاتورة الاستهلاك، أن ميزانية سنة 2021 لم يقع فيها إدراج أيّة زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.ويعود آخر تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز في تونس إلى جوان من سنة 2019، عندما رفّعت شركة "ستاغ" في التعريفة بنسبة 10 بالمائة.وشمل الترفيع خصوصا الحرفاء أصحاب الاستهلاك المفرط (300 كيلو وات).وتعلقت هذه الزيادة بـ 6 بالمائة من حرفاء الشركة من كبار مستهلكي الكهرباء والغاز وذلك في إطار مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة، وفق وزارة الإشراف حينها.وكانت المعاليم ذاتها شهدت ترفيعا في 1 سبتمبر 2018 بنسبة 13 بالمائة ما أثار غضب المواطنين بسبب الزيادة التي اعتبروها مشطة في ذلك الوقت.يشار إلى أن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة بذمة حرفائها تقارب 2000 مليون دينار، إلى موفى سنة 2020 .