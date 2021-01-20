أحزاب وتيارات وتنظيمات يسارية تؤكد انخراطها المطلق في الاحتجاجات الأخيرة وتدعو إلى مواصلتها (بيان مشترك)

Photo Nacer Talel /AA
Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 20:33 قراءة: 0 د, 54 ث
أكدت مجموعة من الأحزاب والتيارات والتنظيمات ذات المرجعية اليسارية الماركسية، الاربعاء، "انخراطها المطلق في الإحتجاجات والنضالات التي يخوضها أبناء الشعب التونسي مؤخرا"، في إشارة إلى التحركات الاحتجاجية الشبابية المسجلة خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق البلاد، معتبرة أن "الاحتجاج هو السبيل الوحيد لافتكاك الحرية والمساواة".

ودعت هذه الأحزاب والتيارات في بيان مشترك لها، المحتجين إلى "الإنتباه لكل عمليات الإختراق والإحتواء والإفشال التي يحاول الإئتلاف الحاكم القيام بها، عبر التشويه والإختراق والصد".


كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين، بما في ذلك المحكومين قضائيا، معتبرة ذلك "مطلبا لا تنازل عنه"، وداعية في الآن نفسه "جميع القوى الوطنية والثورية إالى الاصطفاف مع جماهير الشعب المنتفضة من المفقرين والمهمشين والوقوف صفا واحدا ضد الإئتلاف الطبقي الحاكم الدستوري والإخواني"، على حد نص البيان.

وطالبت الأطراف الموقعة على البيان "عموم أبناء الشعب، بمواصلة الإحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة، حتى رحيل المنظومة برمتها".
يذكر أن الأحزاب والتيارات والتنظيمات اليسارية الموقعة على هذا البيان المشترك، هي كل من "حزب الكادحين" وحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و"حزب الوطد الاشتراكي" و"شبكة المناضلين الجبهويين" و"تنسيقية النضال" و"مناضلون مستقلون" و"الحزب الشيوعي" (قيد التأسيس) و"حزب النضال التقدمي" و"الماركسيون الثوريون" و"مجموعة النضال الثوري" و"حركة الراية العمالية".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219082

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 21h 51m |           
يعطيكم وهف و كان جيتو رجال ما تشجعوش على التظاهر ليلا و ما يفعلها الا الجبان. الامن بالمرصاد لغزعبلاتكم. . معلومة ، الاشتراكية و الشيوعية و القومجية لم و لن تنجح في العالم.

Aziz75  (France)  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 20h 45m |           
لو يخرج كارل ماركس أو لينين أو روزة ليكسمبورغ من قبورهم لنعتوكم بكل الألفاظ، و لخذلوكم أمام الأشهاد لنفاقكم تجاه الشعب. حثالة لا تفقه في العمل السياسي إلا العويل مثل الذئاب الجائعة. الترهيب و التجويع و الطمع و الجشع سيمة في وجوهكم، لن تستطيعون الإفلاة و التخلي عنها.



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