   Melhem Barakat - على بابي  

ديوان التونسيين بالخارج ينظم دورة لتعليم اللغة العربية لأبناء التونسيين بالخارج من 7 جانفي إلى 12 مارس 2021

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 22:05 قراءة: 0 د, 41 ث
تنتظم بتونس من 7 جانفي الجاري وإلى غاية 12 مارس 2021 الدورة التعليمية الثانية للغة العربية المخصصة للشباب التونسيين المقيمين في الخارج والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وأوضح ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، انه يتكفل بنسبة 70 بالمائة من قيمة مصاريف المشاركة في هذه الدورة التي تلتئم بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية، بينما يضمن المتكون باقي المبلغ (216 دينارا).

ويتعين على الأشخاص الراغبين في المشاركة التسجيل على الموقع الالكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية (www.iblv.rnu.tn) وإيداع ملفاتهم في مكتب ديوان التونسيين بالخارج أو لدى المصالح الاجتماعية في البعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية بالخارج.


ودعا الديوان كافة المشاركين إلى ضرورة التقيد باحترام تدابير الوقاية الصحية المعمول به في تونس بالإضافة إلى تقديم تحليل "بي سي آر" سلبي لفيروس كورونا يتم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي التونسية، وفق البلاغ.

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