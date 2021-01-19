منظمات وجمعيات حقوقية تستغرب صمت السلط واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث من تحركات ليلية بالجهات

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عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استغراب من صمت السلطة واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث من تحركات ليلية في عدد من جهات البلاد، ومنح أغلب الردود الاعلامية للسلطات الأمنية التي لم تشر إلى طبيعة الاحتجاجات وأسبابها واقتصرت على الإشارة الى أعمال العنف والتهديد.ونددت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، بالاستعمال المفرط للقوة والايقافات العشوائية واستهداف النشطاء، داعية إلى إقامة محاكمة عادلة لمن ثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف.وجددت في ذات السياق، دعوتها إلى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع صوت ما اعتبرتهم مهمشين من الشباب والجهات المحرومة "قبل فوات الأوان".واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن التحركات هي "محاولة من الشاب التونسي لإيصال صوته لدى من يحكمونه في واقع سياسي يزداد بؤسا كل يوم"، وذلك عبر صراعات سياسية هامشية وحروب تموقع داخل اجهزة السلطة عمّقت الازمة وجعلت مصلحة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في اخر سلم الاهتمامات، وفق نص البيان.يذكر أن العديد من الجهات تشهد منذ بداية الحجر الصحي الشامل (من 14 و17 جانفي 2021) تحركات بعد موعد انطلاق حظر التجول(الرابعة مساء )، رافقتها عمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد التحام مع القوات الأمنية .