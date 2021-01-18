محكمة روسية تقضي بحبس المعارض نافالني 30 يوما

الأناضول -

قضت محكمة روسية، اليوم الإثنين، باحتجاز المعارض البارز أليكسي نافالني، لمدة 30 يوما، حسبما أكدت المتحدثة باسمه كيرا يارميش.وجاء الحكم بعد جلسة استماع استمرت لساعات أقيمت في مركز للشرطة حيث يحتجز السياسي منذ توقيفه في مطار موسكو الأحد.وقالت كيرا يارميش، عبر تويتر، إن قاضيا أمر اليوم الإثنين باحتجاز نافالني لمدة 30 يوما.وفي وقت سابق الإثنين، طالبت الداخلية الروسية، بـ"حبس نافالني 30 يوما،على خلفية انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية"، حسبما نقلت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية.واعتقلت السلطات الروسية، مساء الأحد، نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في العاصمة موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر يتلقى العلاج إثر تسممه بمادة تؤثر على الأعصاب.والخميس، حذرت سلطات السجون الروسية من أن نافالني سيوقف لدى عودته إلى البلاد، لأنه انتهك شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه في إطار عقوبة بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "الاحتيال"، صدرت في العام 2014لكن يرى نافالني أن جميع ممارسات وإجراءات السلطات الروسية "ذات دوافع سياسية".واعتبر أن ذلك التحذير محاولة لـ"تخويفه"، ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار "فنوكوفو" بموسكو.