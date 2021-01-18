القصرين: تعرّض 6 أمنيين إلى اصابات متفاوتة الخطورة خلال تصدّيهم لأعمال شغب بحيي النور والزهور

وات -

تعرّض 6 أمنيين بولاية القصرين، مساء أمس الأحد، إلى إصابات متفاوتة الخطورة خلال المناوشات وأعمال الشغب التي جدت بحيي الزهور والنور وسط مدينة القصرين بين عدد من الشبان ووحدات أمنية، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الأمنيين المصابين تلقوا الاسعافات اللازمة، ووضعهم الصحي الحالي مستقر، وفق تأكيده.يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، أذنت مساء أمس، بالاحتفاظ بـ 15 شخصا من بينهم أطفال تبلغ أعمارهم 16 سنة عمدوا يومي السبت والأحد الفارطين إلى غلق الطرقات، ورشق أعوان الأمن بالحجارة في كل من حيي الزهور و النور وسط مدينة القصرين.