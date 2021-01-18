مدنين: الاحتفاظ ب7 شبان على خلفية اعمال شغب ليلية بجربة

وات -

اسفرت تجمعات ليلية لعدد من الشباب اقدموا على غلق طرقات واشعال العجلات المطاطية بشوارع في جزيرة جربة، عن الاحتفاظ ب7 منهم (اعمارهم بين 16 و30 سنة) وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات بالطريق العام في توقيت حظر الجولان، وفق ما افاد به مصدر امني (وات).وكان اعوان الامن بجربة قد تدخلوا ليلة امس الاحد لتفريق شباب حاولوا التجمع بعدد من الطرقات في اماكن بجزيرة جربة دون ان تحصل مواجهات او اعمال سرقة او نهب، وتم في المقابل حرق حاويات نفايات بجربة ميدون واشعال العجلات المطاطية في الطريق بجربة حومة السوق واجيم.