القصرين: الإحتفاظ ب15 شخصا من بينهم أطفال عمدوا الى غلق الطرقات ورشق اعوان الامن بالحجارة

وات -

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، مساء أمس الأحد، بالاحتفاظ ب15 شخصا من بينهم أطفال (اعمارهم في حدود ال16 سنة)، عمدوا يومي السبت والأحد الفارطين إلى غلق الطرقات ورشق أعوان الأمن بالحجارة واشعال العجلات المطاطية في كل من حيي الزهور والنور وسط مدينة القصرين، وفق ما افاد به مصدر امني بالجهة (وات).وتم مساء امس، على خلفية ما جد من احداث بالحييين المذكورين، تركيز دوريات عسكرية وأمنية أمام عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية والفضاءات التجارية بالجهة لحمايتها وتأمينها يذكر ان الهدوء عاد مساء أمس لحيي النور والزهور كما عاد إلى حي السرور بسبيطلة الذي شهد هو الآخر أحداث شغب من قبل عدد من الشباب.