نابل: خلع و نهب فضاء تجاري بقربة ومحاولة اقتحام مركز الامن الوطني بتازركة

وات -

عمد عدد من الشبان مساء اليوم الأحد إلى خلع فضاء تجاري وسط مدينة قربة من ولاية نابل ونهبه بالكامل، بعد كر وفر بين قوات الأمن وهؤلاء العناصر الذين قاموا بتهشيم الباب الرئيسي للفضاء التجاري ونهب محتوياته، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة كما حاول شبان آخرون اقتحام مركز الأمن الوطني بتازركة ورشق اعوان الامن بالحجارة مما اضطر الوحدات الامنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقم وشهدت مدن منزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان والحمامات ودار شعبان الفهري مناوشات بين قوات الأمن وعدد من الشباب الذين قاموا بإحراق الإطارات المطاطية وإضرام النار في حاويات الفضلات بعدد من الطرقات في خرق واضح لحظر الجولان .